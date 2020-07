Itália. Miguel Veloso empatou Inter

O português Miguel Veloso fez, aos 86 minutos, o golo do empate na receção do Verona ao Inter de Milão (2-2), no fecho da 31.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Com um remate à entrada da área, o 'capitão' do Hellas Verona resgatou um ponto, ainda que a equipa tenha caído para o nono lugar, ultrapassada pelo Sassuolo, a oito pontos do Nápoles, em sexto e no último lugar de acesso aos lugares europeus, e já a salvo da descida.

Quanto ao Inter, que reagiu a um golo madrugador do sérvio Lazovic, aos dois minutos, com um tento de Candreva, aos 49, e um autogolo de Dimarco, aos 55, a 31.ª ronda significou a queda do último lugar do pódio, agora ocupado pela Atalanta, que venceu e tem mais um ponto do que os milaneses.

Antes, a 14.ª classificada Udinese venceu e chegou aos 35 pontos, oito acima da zona de descida, ao marcar três golos sem resposta no reduto da SPAL, que é 20.ª e última, com apenas 19 pontos e cada vez mais próxima da despromoção da Serie A.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, lidera o campeonato com 75 pontos, mais sete do que a Lazio, segunda classificada, e na 32.ª jornada recebe, no sábado, a terceira Atalanta.