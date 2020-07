Final da Liga Europa pode ter dois treinadores portugueses

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga Europa, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, abre caminho a que a final se realize entre duas equipas treinadas por portugueses.

Ditou a sorte que o primeiro duelo dos quartos de final será entre Wolfsburgo ou Shakhtar Donetsk (treinado por Luís Castro), e Eintracht Frankfurt (de André Silva e Gonçalo Paciência) e Basileia. O Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ou o LASK Linz defrontará Istambul Basaksehir ou Copenhaga no segundo duelo.

O terceiro duelo será entre Inter de Milão ou Getafe e Rangers ou Bayer Leverkusen. A quarta combinação abre espaço a um duelo 100% português: Olympiacos (de Pedro Martins, que conta com José Sá, Rúben Semedo e Cafú) ou Wolverhampton (de Nuno Espírito Santo, em que alinham oito jogadores portugueses) terão pela frente Sevilha (com Rony Lopes) ou Roma (de Paulo Fonseca).

Nas meias-finais, o vencedor do duelo Wolfsburgo/Shakhtar-Eintracht/Basileia defrontará o sobrevivente do United/LASK-Basaksehir/Copenhaga, e o vencedor do Inter/Getafe-Rangers/Bayer jogará com quem passar entre Olympiacos/Wolves-Sevilha/Roma.

Quer isto dizer que Luís Castro e Pedro Martins/Nuno Espírito Santo/Paulo Fonseca não se cruzarão até à final. Poderá haver, em alternativa, uma final entre Bruno Fernandes e Diogo Dalot ou André Silva e Gonçalo Paciência e treinadores e/ou jogadores portugueses.

Jogos nos estádios originais, exceto dois

Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa estão marcados para 5 e 6 de agosto, nos estádios das equipas da casa.

Na primeira mão, o Shakhtar venceu em Wolfsburgo por 1-2, o Basaksehir recebeu e bateu o Copenhaga por 1-0, o Manchester United foi a Liz golear por 0-5, o Leverkusen venceu no terreno do Rangers por 1-3, o Basileia triunfou em Frankfurt por 0-3 e o Wolves foi empatar ao reduto do Olympiacos por 1-1.

Não se jogou a primeira mão do Inter de Milão-Getafe, nem do Sevilha-Roma, devido à incidência da pandemia da Covid-19 em Itália e Espanha. Os dois duelos passam a ser disputados a uma só mão em campo neutro: Gelsenkirchen e Duisburgo, respetivamente, na Alemanha.

Os quartos de final, meias-finais e final disputar-se-ão numa final a oito, a um só jogo, entre 10 e 21 de agosto, em quatro cidades da Alemanha: Colónia, Duisburgo, Dusseldorf e Gelsenkirchen.