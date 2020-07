Covid-19. Números têm sido “muito constantes” em Lisboa

Para o presidente da Câmara de Lisboa, a situação da Covid-19 na Grande Lisboa “está marcada pela manutenção de novos casos a níveis altos, face àquilo que se gostaría que estivesse”.

“É muito constante. Há várias semanas que estamos a falar de cerca de 300 novos casos diários. Os números não têm subido, mas também não têm descido”, remata.

João Taborda da Gama considera importante referir o facto de se “ter começado a falar, com cada vez mais insistência, no Bloco Central ou no medo de que haja um Bloco Central”.

“É relevante em termos de aprovações legislativas e em termos de concertação de posições. Já percebemos que o PCP tem sido muito vocal contra isso.”