Red Bull e Racing Point fecham a porta a Vettel

As equipas de Fórmula 1 Red Bull e Racing Point fecharam, esta sexta-feira, a porta à contratação de Sebastian Vettel para 2021. O piloto alemão, de 33 anos, termina contrato com a Ferrari no final de 2020 e já sabe que este não será renovado.

"Não fazíamos ideia de que ele estaria no mercado este ano. O nosso compromisso é com os nossos atuais pilotos", disse o britânico Christian Horner, diretor da Red Bull, equipa com a qual Vettel conquistou quatro títulos mundiais (2010 a 2013).

Atualmente, os austríacos fazem alinhar o holandês Max Verstappen e o tailandês Alexander Albon.

"Infelizmente, a contratação de Vettel não nos será possível", concluiu Horner, à margem do Grande Prémio da Estíria, que se disputa no domingo no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.