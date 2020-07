Covid-19. Grande Prémio dos EUA de MotoGP cancelado em definitivo

O Grande Prémio de MotoGP dos Estados Unidos, que deveria ser disputado em Austin, no Texas, foi definitivamente cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Originalmente agendado para decorrer em abril, e sem nova data prevista, o Grande Prémio dos Estados Unidos na categoria rainha do motociclismo de velocidade, que se disputa no Circuito das Américas, em Austin, desde 2013, foi retirado em definitivo do calendário da disciplina.

O Mundial de MotoGP, que teve o seu início suspenso devido à pandemia de covid-19, deve arrancar em 19 de julho, no circuito espanhol de Jerez, sem a presença de público nas bancadas, pista que irá receber em 26 a segunda corrida.

Os Grandes Prémios da Argentina, Tailândia e Malásia também integram o calendário, mas ainda sem datas fixadas.



Calendário revisto do MotoGP:

19 de julho: GP Espanha (circuito de Jerez-Angel Nieto)

26 de julho: GP Andaluzia (circuito Jerez-Angel Nieto)

09 de agosto: GP da República Checa (circuito de Brno)

16 de agosto: GP da Áustria (Red Bull Ring, Spielberg)

23 de agosto: GP da Estíria (Red Bull Ring, Spielberg

13 de setembro: GP de São Marinho (circuito de Misano, Marco Simoncelli)

20 de setembro: GP de Emilia-Romagna (circuito de Misano, Marco Simoncelli)

27 de setembro: GP da Catalunha (Barcelona, circuito de Montmelo)

11 de outubro: GP da França (circuito de Bugatti, Le Mans)

18 de outubro: GP de Aragão (MotorLand Aragon, Alcaniz)

25 de outubro: GP Teruel (MotorLand Aragon, Alcaniz)

08 de novembro: GP da Europa (Valência, circuito Ricardo Tormo)

15 de novembro: GP da Comunidade de Valência (Valência, circuito Ricardo Tormo).