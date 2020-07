Confirmado. Fórmula 1 regressa a Portugal em outubro

O Autódromo Internacional do Algarve recebe a 4 de outubro a 26.ª edição do Grande Prémio de Portugal. O anúncio oficial deve ser feito em breve.

Segundo o jornal “A Bola”, vai ser a primeira em Portimão, 24 anos depois da última passagem da Fórmula 1 pelo nosso país.

Até agora, só são conhecidas as primeiras oito corridas da época que arrancou no domingo, dia 5, no Red Bull Ring, na Áustria. Nesse plano, em Portugal, 11.ª corrida de temporada com um número mínimo de 15 grandes prémios e final marcado só para dezembro, no Yas Marina do Abu Dhabi.

Portimão e Portugal, no calendário novo, substituem Montreal e Canadá.

A Fórmula 1 mantém o plano para corridas no Vietname (Hanói) e na China após a passagem pelo nosso País, mas tem 'plano B': desaconselhando-se quaisquer grandes prémios na Ásia, Alemanha (Hockenheim e Nürburgring) e São Marino (Imola) mantêm-se na lista de espera.

Ao que tudo indica, em breve, devem ser anunciadas mais corridas do Mundial de 2020.