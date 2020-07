​Compras e vendas ao exterior caem 40% em maio

As exportações portuguesas afundaram, em Maio, 39%, apesar da reabertura da economia, muitos negócios continuaram condicionados. As compras ao exterior caíram 40,2%. Estes números estão em linha com o mês anterior, em abril as exportações diminuíram 40,1% e as importações 39,5%. Os dados são do o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).



Esta quebra atingiu todas as grandes categorias. Nas exportações, destaca-se a queda das vendas de Material de transporte (-54,0%, principalmente para Espanha e Alemanha) e de Fornecimentos industriais (-33,5%, principalmente para Espanha). A paragem de várias construtoras automóveis no país, como a Autoeuropa em Palmela, contribuíram para estes números.

Pelas importações, destaque também para a diminuição do Material de transporte (-66,6%, proveniente principalmente de França), do Combustíveis e lubrificantes (-78,7%), com o encerramento das refinarias nacionais (como as refinarias da Galp Energia) e de Fornecimentos industriais (-32,6%, proveniente sobretudo de Espanha).

Em maio, o défice da balança comercial atingiu 908 milhões de euros, o que representa uma diminuição do défice de 722 milhões de euros face ao mesmo mês de 2019.

Apesar dos números serem negros, em comparação com abril, maio apresenta uma ligeira recuperação, com o início do desconfinamento. “No que respeita às variações face ao mês anterior, em maio de 2020 as exportações e as importações aumentaram respetivamente 14,4% e 5,2% (-33,7% e -32,5%, pela mesma ordem, em abril de 2020)”.

Ainda assim, há um longo caminho para inverter estes números. “No trimestre terminado em maio de 2020, as exportações e as importações diminuíram respetivamente 30,8% e 30,6%, face ao trimestre terminado em maio de 2019”, segundo o INE.