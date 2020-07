A ADSE quer aumentar o preço das consultas. A nova proposta de tabelas prevê um aumento de 1,5 euros pelas consultas pagas pelos beneficiários, mas a comparticipação também sobe.

De acordo com o jornal “Negócios”, a ideia é que os beneficiários paguem um euro e meio a mais, enquanto o preço pago pela ADSE sobe cerca de 5 euros.

Ou seja, o valor pago pelo beneficiário aos prestadores privados passaria de 3,99 euros para 5,5 euros por consulta, enquanto o preço pago pela ADSE subiria de 14,47 para 19,5 euros.

Contudo, o Conselho Consultivo do Subsistema de Saúde da Função Pública vai ainda pronunciar-se sobre a matéria.

Segundo o jornal, no ano passado, a despesa com a ADSE com 2, 88 milhões de consultas no regime convencionado ascendeu a 42,9 milhões de euros. O aumento foi de 1,9% face ao ano anterior e de 5,9 em dois anos.