Fernando Gomes reeleito presidente da FPF com 90,2% dos votos

Fernando Gomes foi reeleito, esta sexta-feira, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para o mandato 2020-2024.

O presidente obteve 74 votos, que corresponde a 90,2%, do universo federativo, num ato eleitoral com três votos brancos e cinco nulos.

O ato eleitoral decorreu esta tarde na Cidade do Futebol e Fernando Gomes toma posse para novo mandato até 2024. A reeleição era já uma certeza, uma vez que Fernando Gomes era candidato único.

A tomada de posse sem a presença da comunicação social devido às medidas restritivas impostas pela evolução da pandemia que limitam o acesso à Cidade do Futebol.

No cargo desde dezembro de 2011, Fernando Gomes é reeleito para o terceiro mandato consecutivo na liderança da FPF no dia em que a seleção celebra quatro anos da conquista do europeu de 2016, em França