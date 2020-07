Euro 2016 continua a ser "o título mais importante" da carreira de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reiterou, esta sexta-feira, que a conquista do Euro 2016, ao serviço da seleção nacional, foi a mais importante da carreira.

"Faz hoje [sexta-feira] quatro anos que vivemos um dia histórico e único para todos nós. Para mim, foi sem dúvida o título mais importante da minha carreira", escreveu o capitão da seleção, nas redes sociais.

Entre cinco Ligas dos Campeões (uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid), quatro Mundiais de Clubes, seis campeonatos (três em Inglaterra, dois em Espanha e um em Itália) e cinco Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), entre muitos outros troféus individuais e coletivos, Cristiano Ronaldo destacou a primeira conquista por Portugal.

Portugal sagrou-se pela primeira vez campeão da Europa ao derrotar a anfitriã França, por 1-0, com um golo de Éder, no prolongamento. Uma final em que Ronaldo foi substituído, por lesão, aos 25 minutos.

Depois da conquista do Euro 2016, Ronaldo e Portugal voltaram a celebrar um título internacional, com a vitória na edição inaugural da Liga das Nações de 2019, disputada no Porto e em Guimarães.