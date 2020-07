Valdo explica erro de Lage, futuro de Vieira e jóias de Jesus

Bruno Lage "pagou um preço muito alto" por culpa própria e por, na opinião de Valdo, se "ter privado dos seus consideráveis", ou seja, das suas principais figuras no Benfica. Aliás, transversal a qualquer clube grande, de acordo com o antigo n.º 10 das águias.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional brasileiro admite que, em Portugal, o plantel benfiquista era "o mais forte", mas erros estratégicos levaram o campeão nacional a entregar o título ao rival, FC Porto. É neste cenário que os dois emblemas se irão encontrar, em Coimbra, para a final da Taça de Portugal, com "ligeira vantagem" para os dragões.

"O FC Porto vai chegar com moral. Vivo e bem vivo na final, mas por ser um jogo, uma final em campo neutro, tudo pode acontecer. O Benfica tem jogadores para contrariar a equipa do FC Porto. Mas se analisarmos hoje as equipas friamente, o Porto chega mentalmente forte e o Benfica abalado", analisa o antigo médio das águias.