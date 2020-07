Nélson Veríssimo: “Podíamos ter saído daqui com a vitória”

O treinador interino do Benfica diz que saem “frustrados pelo resultado (1-1) contra uma boa equipa (Famalicão), num terreno difícil”.

Nélson Veríssimo considera que “foi um jogo equilibrado, mas com as oportunidades que criámos podíamos ter saído daqui com a vitória”.

“Acabámos por sofrer o golo na parte final, mas os jogadores estão de parabéns, tiveram uma atitude digna e lutaram sempre pelo resultado. Fomos penalizados pela ineficácia, mas saímos daqui contentes com a exibição que fizemos”, acrescentou.

O técnico garante que a vitória do FC Porto em Tondela não pesou. Veríssimo reforça que” aqui só temos um caminho, que é ganhar, independentemente do que isso significar nos outros campos”.

