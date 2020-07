Rúben Amorim espera “jogo difícil” contra Santa Clara

O treinador do Sporting considera que a partida da jornada 31 contra o Santa Clara será “difícil”.

“Será um jogo difícil, o Santa Clara está a fazer uma época bastante interessante, tem jogadores que vieram de patamares inferiores e adaptaram-se muito bem à Liga e à ideia do treinador. Mérito dele. São muito fortes a reagir à perda e nas transições”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões refere que este “vai ser um bom teste para o Sporting, nomeadamente nas bolas paradas, onde o Santa Clara é muito forte”.

Amorim recusou olhar mais para a frente e negou poupanças a pensar no jogo contra o FC Porto na jornada seguinte.

“Fazemos um jogo de cada vez. Sempre disse que nos vamos focar nos objetivos que ainda temos para esta época, mas temos de apressar a avaliação para a próxima. Essa foi uma das razões pelas quais vim a meio da época, mas o Santa Clara é uma grande equipa e se nos distrairmos não teremos hipótese”.

O novo treinador dos leões repetiu que a arbitragem teve influência no resultado (0-0) do Sporting em Moreira de Cónegos, mas não na exibição dos leões.

“Fizemos a pior primeira parte desde que cá estou, perdemos alguma identidade e temos de melhorar muito.”, referiu.

Sobre um alegado desentendimento entre Acuña e Jovane Cabral no final dessa partida, Rúben Amorim desvalorizou, lembrou que teve casos muito mais graves enquanto atleta e confirmou que os dois atletas vão ser titulares “de castigo”.

“Foi uma troca de impressões normal, que acontece em todos os clubes. É um bom sinal, mas isto tudo depende das vitórias ou derrotas. Se ganharmos amanhã, vão dizer que é sinal de que os jogadores querem ganhar, se não ganharmos dirão que o ambiente no balneário não é bom. Com as vitórias tudo desapareceu e torna-se secundário. Já vivi situações bem piores”, acrescentou.

O Sporting – Santa Clara está marcado para esta sexta-feira, a partir das 19h15.