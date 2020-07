Fátima. Peregrinação de julho assinala o triunfo do Imaculado Coração de Maria

O bispo auxiliar do Porto D. Vitorino Soares preside à peregrinação internacional aniversária de julho ao santuário de Fátima.



Celebrando a terceira aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria, é a segunda peregrinação do ano a ser realizada com a presença de peregrinos depois do período de confinamento imposto pela pandemia e segue um formato mais breve, devido às contingências impostas à organização de eventos públicos.

As cerimónias começam no dia 12 de julho, às 21h30, com a oração do Rosário, a que se seguem a procissão das velas e a celebração da Palavra, no altar do recinto. No dia 13, às 9h00, será rezado o Rosário e às 10h00 terá lugar a Missa Internacional, no recinto de oração, com a bênção dos doentes, concluindo-se com a procissão do Adeus.

Tendo por base a narrativa contada por Lúcia a partir do diálogo com Nossa Senhora, a peregrinação lembra, refere o santuário, quatro momentos principais: “O pedido de Nossa Senhora de voltarem, no dia 13 seguinte; a insistência na oração do terço, para o abrandamento da guerra; os pedidos da Lúcia para a cura de algumas pessoas próximas; e a promessa de Nossa Senhora de fazer um milagre, em outubro, para que todos acreditassem.”

O bispo auxiliar do Porto presidirá a esta peregrinação pela primeira vez, quatro dias antes de completar o seu primeiro ano de episcopado.