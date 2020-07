Sérgio Oliveira garante reação "cheia de força" à lesão

Sérgio Oliveira garantiu que conseguirá reerguer-se, depois de se ter lesionado durante a vitória do FC Porto em Tondela, por 1-3.

"Sou apenas um menino a viver um sonho de criança, resiliente e cheio de força, que cai, mas sempre se levanta. Será sempre assim, com fé e com muito trabalho", escreveu o médio português, no Instagram.

Sérgio Oliveira lesionou-se e teve de ser substituído ainda na primeira do jogo com o Tondela. Para o seu lugar, entrou Danilo Pereira.

No final da partida, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu, em declarações à Sport TV, que a lesão de Sérgio Oliveira é muscular e que o médio "dificilmente vai voltar a jogar esta época".

Na mesma mensagem no Instagram, Sérgio Oliveira fez, também, alusão ao facto de, com a vitória em Tondela, o Porto ter ficado a uma vitória do título: "Estamos perto, muito perto. Juntos até ao fim. Vamos FC Porto."

Sérgio Oliveira, de 28 anos, foi formado no FC Porto. Esta temporada, aquela em que mais jogou, levava cinco golos em 32 encontros.