Sérgio Conceição valoriza resultado sobre exibição "não muito espetacular"

Sérgio Conceição valorizou o resultado sobre a exibição, após a vitória do FC Porto em Tondela, por 1-3, que deixa a sua equipa a três pontos do título.

"[Jogámos] umas vezes bem, outras menos bem, mas o importante foi o resultado, num jogo sem muitas oportunidades e não muito espetacular, mas bem conseguido", assumiu, em declarações à Sport TV.

O treinador do FC Porto não estranhou o "pressing" final do Tondela, que deixou o FC Porto aflito, depois de os beirões terem reduzido, de penálti:

"O Tondela está aflito, precisa de pontos, e é normal que a perder quisesse arriscar tudo e nós tivemos de ir ajustando. Podíamos e devíamos ter tido mais bola quando fizemos o 2-0, mas o Tondela também tem o seu mérito. Mas nós fomos muito fortes e conseguimos fazer o terceiro golo e tivemos oportunidades para fazer mais um ou outro."



Quanto ao título de campeão nacional, que fica à distância de uma vitória do FC Porto ou de uma derrota do Benfica, Sérgio Conceição saliento que a equipa depende apenas do seu trabalho e das suas vitórias.

Não obstante, admitiu que "obviamente" ia olhar para o jogo do Benfica em Famalicão, no autocarro, ainda que "de forma absolutamente normal".

"Vamos começar a preparar já o próximo treino. Contra o Sporting vamos estar sem alguns jogadores e vai ser um jogo extremamente importante nesta caminhada que ainda não acabou", sublinhou o técnico.



O FC Porto vai receber o Sporting sem Corona e Uribe, que viram o quinto amarelo, nem Sérgio Oliveira, que segundo Sérgio Conceição contraiu uma lesão muscular e "dificilmente vai voltar a jogar esta época".