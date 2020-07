Marega amua, mas pede desculpa e Sérgio Conceição diz que "está tudo resolvido"

Moussa Marega pediu desculpa, nas redes sociais, por ter amuado, em Tondela, por não lhe ter sido permitido bater o penálti que garantiu a vitória (1-3) do FC Porto. Sérgio Conceição garante que não há caso.

"Desculpem pelo meu comportamento. Agora falta uma vitória para ser campeão", escreveu o avançado maliano, numa "story" do Instagram.

Quando o jogo em Tondela estava com resultado incerto, 1-2, Marega ganhou uma grande penalidade. Quando pegou na bola para cobrar, contudo, recebeu indicação do banco de que a responsabilidade cabia a Fábio Vieira. Zangado, Marega pontapeou a bola para fora do estádio, levou cartão amarelo, e não festejou o golo com os companheiros. Após o apito final, o avançado não celebrou a vitória e saiu disparado para os balneários, sem participar na habitual roda do FC Porto.

No final da partida, contudo, Sérgio Conceição garantiu, em declarações à Sport TV, que o conflito estava sanado.

"Isso é um tema que se resolve em família. O Marega é um grandíssimo profissional. Trabalha muito. O Fábio [Vieira] é um menino que está a aparecer. Se vissem lá dentro, neste momento, aquilo que os jogadores fizeram, é fantástico. Somos um grupo forte, um momento ou outro menos bom de um jogador é muito falado e não é a primeira nem há-de ser a última de momentos menos tranquilos, que não afeta nada o espírito da equipa", esclareceu o treinador do FC Porto.

Questionado sobre se teve de falar com Marega, Sérgio sorriu e atirou: "Eu tenho de falar com o Marega e com o Fábio e com todos os jogadores no final do jogo. É normal. Está tudo resolvido."