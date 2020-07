"Humildade e querer". Jaime Magalhães quer FC Porto campeão esta quinta-feira

Jaime Magalhães, antigo médio do FC Porto, está confiante na conquista do título de campeão nacional, esta quinta-feira, e para que tal aconteça pede, em entrevista a Bola Branca, humildade aos jogadores.

"Defrontem o Tondela com humildade e querer. Espero que consigam mais três pontos e que, depois, o Benfica não ganhe ao Famalicão. É o objetivo de toda a gente no FC Porto mas, se não acontecer assim, que o Porto vença e depois logo se vê o resultado do jogo seguinte. Ainda não podemos embandeirar em arco porque faltam alguns pontos em disputa, mas compreendo a ansiedade dos adeptos", afirma.



O FC Porto será campeão se vencer em Tondela e o Benfica perder em Famalicão, logo a seguir. Faltam quatro jornadas para o final do campeonato - duas vitórias darão o título à equipa de Sérgio Conceição.