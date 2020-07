Governo só toma decisões sobre pandemia na próxima semana

O Governo só vai tomar decisões sobre alterações das medidas de combate à Covid-19 na próxima semana. O assunto não faz parte da agenda do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que não terá a habitual conferencia de imprensa.

As medidas em curso – e que implicam que o país esteja a três velocidades – estão em vigor desde 1 de julho. E vigoram até ao fim desta quinzena.

O primeiro-ministro já avisou que as 19 freguesias da Grande Lisboa que estão em situação de calamidade e, portanto, com medidas mais apertadas para combater o contágio, devem manter-se nessa condição até ao fim do corrente mês.

Quanto à Área Metropolitana de Lisboa, que está em situação de contingência, António Costa admitiu que possa haver “alguma evolução”.

O resto do país está em situação de alerta.

O Conselho de Ministros que tomará decisões sobre essa evolução pode ser já no início da próxima semana e não esperar pela reunião habitual das quintas-feiras, uma vez que tem sido política do Governo anunciar as medidas com alguma antecedência. António Costa gosta de dizer que prefere dar tempo para as pessoas e entidades se prepararem para a entrada em vigor das medidas tomadas no âmbito da pandemia de Covid-19.