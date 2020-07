Presidente e vice-presidente da Câmara de Montalegre constituídos arguidos após busca da PJ

O presidente e o vice-presidente da autarquia de Montalegre foram constituídos arguidos, na sequência da busca efetuada à autarquia pela Polícia Judiciária, na quarta-feira.

“Torna-se público que a Polícia Judiciária esteve presente no edifício dos Paços do Concelho com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão, emitido no âmbito de um processo iniciado com uma denúncia”, revela a autarquia, em comunicado.

No documento assinado pelo presidente da autarquia, Orlando Alves, não é identificado o tipo de processo em investigação.

Os dois “foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação menos gravosa de termo de identidade e residência”.

Os autarcas, assim como a autarquia, “manifestaram total disponibilidade para colaborar com as autoridades”, conclui o comunicado.