Morreu João Araújo, o advogado de Sócrates

O advogado João Araújo, defensor de José Sócrates no âmbito do processo da Operação Marquês, morreu na última noite em casa. A informação foi confirmada por fonte familiar.

Sofria de cancro, doença assumida publicamente pelo próprio que em tom de brincadeira, chegando mesmo a dizer “não morro sem libertar o meu cliente (Sócrates)”, para mostrar a entrega ao processo em causa.



O seu estado piorou e já estava a ser acompanhado em casa por uma enfermeira.



No final do ano passado, à entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal, mostrava-se já debilitado, mas não deixava de marcar presença nas sessões instrutórias.

A par do advogado Pedro Delille, João Araujo, representou Sócrates durante cerca de cinco anos.

Advogado polémico, João Araújo chegou a ser condenado em tribunal ao pagamento de 12.600 euros por difamação e injúria a uma jornalista a quem mandou “tomar banho”.

O velório deverá ocorrer esta quarta-feira na Basílica da Estrela.

João Araújo era advogado desde 31 de outubro de 1977, data de inscrição na Ordem dos Advogados.