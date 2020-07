Mais 13 mortos e 418 infetados com Covid-19 em Portugal

Veja também:

Desde o início de junho que não morria tanta gente com Covid-19 num só dia em Portugal. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas, morreram 13 pessoas com a doença. Os 13 óbitos registaram-se todos em Lisboa e Vale do Tejo.

Há também registo de mais 418 novos casos, sendo que 78,5% são em Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com os dados do boletim diário da DGS, Portugal já ultrapassou a fasquia dos 30 mil casos recuperados (30.049). Há, neste momento, 13.584 casos ativos.



Ainda segundo os dados da DGS, há agora 487 pessoas internadas, 73 das quais em unidades de cuidados intensivos.