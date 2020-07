Hospital de São José com 12 casos de Covid-19

Varandas Fernandes acrescentou que já foram testadas 145 pessoas. "Foram testados 36 pacientes, 15 do sexo masculino e 21 do sexo feminino. Foram detetados mais seis casos positivos, todos sexo feminino. Procedeu-se de imediato ao rastreio e teste a 109 profissionais de saúde. Destes 109 profissionais testados, cinco são positivos: quatro enfermeiros e um assistente operacional", detalhou.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, João Varandas Fernandes, adjunto da direção do Centro Hospitalar de Lisboa Central, revelou que sete dos infetados com o novo coronavírus são doentes (seis diagnósticos novos que se acrescentam ao que já era conhecido na quarta-feira), quatro são enfermeiros e um é assistente operacional.

Utentes devem continuar a ir ao hospital

A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar, Rosa Valente Matos, garantiu que foram tomadas todas as medidas de segurança para impedir novos casos e apelou aos utentes para que continuem a usufruir dos serviços do hospital.

"A nossa função é essencialmente acalmar e tranquilizar as pessoas, os doentes e os nossos profissionais. Foram tomadas todas as medidas que estavam ao nosso alcance e ativadas todas as entidades necessárias para que, de imediato, os nossos doentes e os nossos profissionais pudessem ser testados e pudessem ser tomadas as medidas necessárias para que esta corrente parasse aqui", salientou.

Rosa Valente Matos assegurou que estão a ser tomadas "todas as medidas de segurança para que os doentes possam vir com segurança ao hospital, ao serviço de urgência e às consultas externas".

Na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmara a existência de um surto "muito recente" no Hospital de São José. "Estão a fazer-se feitos testes", disse a responsável, em conferência de imprensa.



Graça Freitas frisou que doentes e profissionais estavam a ser testados e que foram "retirados doentes das áreas consideradas afetadas".

Portugal regista 1.644 óbitos e 30.049 casos de recuperação, entre 45.277 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o último balanço da Direção-Geral da Saúde. Há atualmente 13.584 casos ativos.