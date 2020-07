Detidos 25 suspeitos por tráfico de droga no Porto

Pelo menos, 25 detidos em megaoperação da PSP, que está a decorrer esta quinta-feira, contra tráfico de droga no Grande Porto.

O comissário Paulo Varandas fala de uma rede "bastante organizada", que levou a uma investigação com "alguma complexidade".

No âmbito desta operação, descrita no comunicado como “de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes”, foram realizadas 60 buscas domiciliárias.

Também foram apreendidos diversos estupefacientes, armas de fogo e quantias em dinheiro.

A operação terminou no bairro do Viso, no Porto, mas abrangeu, entre outros locais, Matosinhos, Custóias, Vila Nova de Gaia e Paredes.