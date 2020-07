​Canceladas as praxes na Universidade do Minho

Veja também:

O “Cabido de Cardeais” da Universidade do Minho (UM) anunciou num curto comunicado que “se encontram suspensas todas as atividades de praxe com efeito imediato e até novas informações”.

O recuo da estrutura que gere a praxe na UM, surge na sequência de o anúncio do regresso das praxes ter levantado enorme polémica junto da comunidade académica.

Vários estudantes criticaram nas redes sociais a decisão do “Cabido de Cardeais” em retomar as atividades e alertaram para os perigos em termos de “saúde pública”, devido à pandemia da Covid-19.

Também a reitoria da Universidade do Minho expressou “profundo desagrado com o anúncio”, enquanto a Associação Académica se demarcou da decisão, alegando que a realização de praxes não era uma prioridade nesta fase.

A polémica com o anunciado regresso das praxes a Braga e a Guimarães envolveu ainda a Junta de Gualtar, onde se localiza o campus de Braga.