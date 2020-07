Há quatro casos de peste negra detetados na China e na Mongólia

O hospital em Bayannur, na Mongólia Interior, alertou pela primeira vez as autoridades sobre um caso suspeito de peste bubónica, no último sábado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, na terça-feira, que está a vigiar de perto os casos de peste negra detetados nestas regiões, sublinhando que a situação não representa uma ameaça e está "bem administrada".

"No momento, não consideramos que seja de risco elevado, mas estamos a vigiar de perto" a situação em parceria com as autoridades chinesas e mongóis, disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, numa conferência de imprensa, em Genebra.

A OMS diz que a peste é "rara" e que é geralmente encontrada em certas áreas geográficas do globo, onde ainda é endémica.

"A peste bubónica esteve e está connosco há séculos", disse Margaret Harris.

Na quarta-feira, as autoridades da República da Buriácia, parte integrante da Federação Russa e que faz fronteira com a Mongólia, redobraram as medidas sanitárias, após a deteção dos casos de peste bubónica no país vizinho.

"Um plano com medidas profiláticas e antiepidémicas foi lançado para impedir a chegada do estrangeiro e a propagação da peste", anunciou o Comité de Defesa do Consumidor da República da Federação da Rússia, num comunicado, na última quarta-feira.