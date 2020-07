Associação Brasileira de Imprensa apresenta queixa contra Bolsonaro

Em comunicado, a ABI frisou que, “mesmo informado de que estava infetado com a Covid-19, o Presidente continua a agir de forma criminosa e pondo em risco a vida de outras pessoas”.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticou o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por ter anunciado que contraiu a Covid-19 num encontro presencial com jornalistas, colocando a vida destes profissionais em risco ao retirar a máscara.

“Nesta terça-feira, rompendo o isolamento recomendado pelos médicos, recebeu jornalistas de veículos que considera alinhados com as suas políticas para informar, pessoalmente, que está contaminado com o coronavírus. Na ocasião, o Presidente esteve próximo dos jornalistas e chegou a retirar a máscara”, acrescentou a nota.

O órgão que representa profissionais da comunicação social avaliou que o chefe de Estado brasileiro terá violado duas vezes o Código Penal ao “praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio” e também agir contra “a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”.