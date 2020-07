PSP lembra que futebol não é "exceção às regras de saúde pública"

"Apelamos a todos para que não considerem o contexto desportivo e, em particular, do futebol uma exceção às regras de saúde pública, pelo impacto que poderá ter na vida de cada um e, consequentemente, de familiares e amigos", sublinha a PSP.

No dia em que uma eventual conjugação de resultados pode dar o título de campeão nacional ao FC Porto , a PSP apela a todos os cidadãos, em comunicado, que "não obstante a preferência clubística, cumpram de forma muito rigorosa as indicações das autoridades de saúde e o quadro legal em vigor".

Governo não quer ajuntamentos nos festejos

Na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde já tinha pedido que se evitem ajuntamentos e sejam cumpridas as normas de distanciamento nos eventuais festejos. Graça Freitas recordou que, em alguns países, "houve surtos que começaram em festejos, nos quais não foi respeitado o distanciamento social nem a regra de utilização de máscaras".

"As circunstâncias de comemoração do campeonato ou de outra efeméride são as mesmas. As recomendações que fazemos são as recomendações internacionais: que as pessoas evitem ajuntamentos e tenham sempre atenção ao uso de máscara", disse Graça Freitas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 549 mil mortos, 1.631 dos quais em Portugal, onde 44.859 pessoas foram confirmadas como infetadas.

O FC Porto, que tem seis pontos de avanço sobre o Benfica e vantagem no confronto direto, pode sagrar-se, esta quinta-feira, campeão nacional, caso vença em Tondela e o rival perca em Famalicão.