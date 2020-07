Covid-19. Testes ao plantel do Estoril com resultado negativo

Os testes de despistagem à covid-19 realizados pelo plantel e pelo "staff" técnico do Estoril Praia tiveram todos resultado negativo, revelou à Lusa fonte do clube da II Liga portuguesa de futebol, esta quinta-feira.

No total, foram efetuados, na quarta-feira, 54 testes de diagnóstico a jogadores, equipa técnica, elementos do departamento de futebol dos estorilistas e demais membros do "staff" de apoio, num procedimento de segurança conduzido no Centro de Excelência do clube e que marcou o arranque da preparação para a nova temporada.

Para hoje e sexta-feira estão agendados os habituais exames médicos de início de época, enquanto o primeiro treino está previsto para segunda-feira nas instalações desportivas do Estoril, em conformidade com os protocolos definidos pela Direção-Geral da Saúde e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional para a contenção da pandemia.