Manuel Pellegrini é o novo treinador de William Carvalho

Manuel Pellegrini será o novo treinador do internacional português William Carvalho no Bétis. O clube espanhol informou que contratou o técnico chileno para as próximas três temporadas, isto é, até 2023.

“O Real Betis Balompié assinou com o treinador chileno Manuel Pellegrini, para dirigir a equipa verde e branca a partir da próxima época”, indicou o clube andaluz, no site oficial, esta quinta-feira.

Na mesma nota, o emblema sevilhano referiu que é uma aposta num “treinador de alto nível e com grande prestígio internacional”, para “elevar o nível de rendimento da primeira equipa”, num projeto a três anos.

Em junho, o Betis, que é 13.º classificado na Liga espanhola, tinha anunciado a saída do treinador Rubi, com Alexis Trujillo, atual coordenador da área desportiva, a assumir a equipa até ao fim da temporada.

Pellegrini, de 66 anos, já treinou, entre outros, San Lorenzo, Boca Juniors, Villarreal, Real Madrid, Málaga, West Ham ou Manchester City, equipa com a qual venceu a Liga inglesa em 2013/14 e duas Taças da Liga.