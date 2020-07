Liga dos Campeões. UEFA confirma oitavos nos estádios originais

A UEFA confirma oficialmente, esta quinta-feira, que os jogos que faltam dos oitavos de final da Liga dos Campeões e dos 16 avos da Liga Europa vão ser jogados nos estádios originais.

O Comité Executivo do organismo que comanda o futebol europeu refere que a decisão foi tomada com base no “princípio de justiça e considerando as condições atuais”.

Apesar disso, a UEFA reserva o direito de alterar o local dos jogos, nomeadamente se a situação da pandemia da Covid-19 se agravar.

Assim, Barcelona (contra Nápoles), Bayern Munique (Chelsea), Juventus (Lyon) e Manchester City (Real Madrid) vão jogar as segundas mãos dos oitavos de final nos respetivos estádios à porta fechada.

Por sua vez, o Inter Milão-Getafe e o Sevilha-Roma, cuja primeira mão foi adiada, vão decidir a passagem aos oitavos de final da Liga Europa num só jogo, na Alemanha.

A partir daí, os jogos dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões vai jogar-se em Lisboa (sete jogos a dividir entre estádio da Luz e Alvalade), entre 12 e 23 de agosto, enquanto a Liga Europa se vai jogar na Alemanha.