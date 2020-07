Flamengo de Jesus perde nos penáltis a Taça Rio

O Flamengo, de Jorge Jesus, perdeu a final da Taça Rio e vai ter que discutir em mais dois jogos com o Fluminense o título estadual. A equipa rival impôs-se por 3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos jogados no Maracanã.

Uma vitória teria garantido, para além da conquista desta Taça Rio, referente à segunda volta do Campeonato Carioca, a conquista do título de campeão do Rio de Janeiro, visto que o Flamengo tinha já vencido a Taça Guanabara (relativa à primeira volta).



Assim, o título Carioca de 2020 será decidido em dois jogos finais entre ambos. O primeiro é já no domingo.

“Primeiro, quero dar os parabéns ao Fluminense. Fez um golo de ressalto e, depois, jogou para ir aos penáltis, pensando que poderia aí ser superior, o que aconteceu. Não ganhou por sorte, pois foi competente nas grandes penalidades”, disse Jorge Jesus.

À televisão do Flamengo, o técnico português lembrou ainda que a sua equipa “dominou, praticamente, o jogo todo, sobretudo a segunda parte, em que marcou um golo e criou várias oportunidades, enquanto o Fluminense quase não criou perigo”.

"Temos de fazer dois jogos com o Fluminense e vamos encará-los com a mesma confiança", garantiu.

Jesus continua a ser a prioridade do Benfica para a nova época e Luís Filipe Vieira quererá fechar este dossier até à próxima semana. O contrato seria de quatro anos, com 16 milhões de ordenado no total.