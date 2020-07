​Preço das casas dispara mais de 10% no início do ano

O preço mediano das casas vendidas em Portugal fixou-se, no primeiro trimestre do ano, período ainda sem o impacto da pandemia, em 1.117 euros por metro quadrado, que corresponde a uma subida de 10,5% em relação a igual período do ano passado. Trata-se de um ritmo recorde, segundo o Instituto Nacional de Estatística INE): representa uma subida de 3,3% em relação ao último trimestre de 2019 e é o aumento mais acelerado de que há registo.



Os preços aumentaram em todas as regiões do país, com destaque para Vila Nova de Gaia, com o maior crescimento homólogo, o preço mediano das casas fixou-se em 1.206 euros por metro quadrado no primeiro trimestre, uma subida homóloga de 20%. No outro extremo, com o crescimento menos expressivo entre as grandes cidades está o Funchal, com um aumento do preço mediano de 5,1%, para 1.621 euros por metro quadrado.

Lisboa mantém-se como a cidade mais cara do país. Os preços subiram 7,1% e fixaram-se em 3.333 euros por metro. Ainda assim, quer em termos homólogos, quer em termos trimestrais, a evolução dos preços em Lisboa foi inferior à verificada a nível nacional, uma tendência já verificada antes.

No Porto, os preços aumentaram 11,4%, para 1.873 euros por metro quadrado. Braga continua a única cidade com mais de 100 mil habitantes e preços inferiores à mediana nacional, atingiu os 971 euros por metro quadrado no primeiro trimestre de 2020.

Ainda segundo o INE, 46 municípios ficaram com preços acima da mediana nacional, mais um do que no último trimestre de 2019. A maioria situa-se no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa, que se mantêm como as regiões mais caras do país.

Se procura casas mais baratas, os preços mais baixos foram registados no Baixo Alentejo, Alto Alentejo e Beiras e Serra da Estrela.