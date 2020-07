Presidente do Flamengo dá nega ao Benfica. "Jorge Jesus fica"

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não tem dúvidas de que Jorge Jesus vai continuar no clube brasileiro, apesar do interesse do Benfica.

Em declarações reproduzidas pelo "UOL Esporte", na madrugada desta quinta-feira, Rodolfo Landim garantiu que o treinador português irá cumprir com a palavra dada aquando da renovação do contrato para 2021.

"Isso aí você tem de perguntar a ele, mas ele fica", declarou o presidente do Flamengo, quando confrontado com o interesse do Benfica em contratar Jorge Jesus para ocupar a vaga deixada por Bruno Lage.



Rodolfo Landim falou depois de o Flamengo ter perdido a final da Taça Rio para o Fluminense, nos penáltis. Agora, o Flamengo só volta a jogar em agosto, a contar para o recomeço do Brasileirão. Paragem já criticada publicamente por Jorge Jesus.