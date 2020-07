Bagão Félix aprova Jorge Jesus, mas sem novos "Bernardos" e "comodismos"

Bagão Félix é um apoiante do regresso de Jorge Jesus ao Benfica, mas coloca condições para que se abre um novo ciclo do treinador na Luz.

O antigo dirigente do Benfica não esquece o que foi dito durante a estadia deste no rival Sporting, contra as águias, temas que poderão renascer na memória dos adeptos caso num futuro próximo possam existir maus resultados. O ex-ministro considera que o agora timoneiro do Flamengo melhorou desde que passou pelos encarnados, contudo, em entrevista a Bola Branca, formula dois desejos, caso se concretize a contratação de Jorge Jesus.

"A primeira é que Jorge Jesus olhasse um pouco melhor para a área da formação. Eu não quero ver no Benfica mais casos como o de Bernardo Silva, que é um génio que não foi devidamente escrutinado. Segundo, que Jorge Jesus, e eu acredito que ele tem essa competência, não seja um treinador acomodatício, como foram, por exemplo Rui Vitória e Bruno Lage", esclarece.