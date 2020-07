Sporting anuncia Çelikkaya como treinador da equipa B

O Sporting anunciou a contratação de Filipe Çelikkaya, de 35 anos, como treinador da equipa B para a próxima temporada. O técnico assinou contrato de três épocas.

Çelikkaya era adjunto de Luís Castro desde 2017 e passou pelo Chaves, Vitória de Guimarães e foi campeão ucraniano com o Shakthar Donetsk, esta época.



Antes, foi adjunto dos juniores do Sporting, entre 2015 e 2017. Em declarações ao "Jornal Sporting", o técnico mostra-se feliz por voltar a Alvalade.

"Estou muito feliz por estar de volta. Era algo que eu ambicionava. Surgiu esta oportunidade e tentei resolver a minha situação profissional no meu clube anterior. É um regresso a casa e o regresso de uma equipa B que estava extinta", diz.

O grande objetivo da equipa B, que regressará no Campeonato de Portugal, será potenciar jovens para a equipa principal dos leões.

"Esse é um grande desafio que não é fácil e leva tempo. No entanto, tendo em conta o panorama actual do Clube, é algo que motiva porque há uma luz que é o investimento feito na Academia Sporting e na formação. Estou feliz por poder contribuir para esse objectivo e agora queremos começar o trabalho porque há muitos jovens jogadores desejosos de, um dia, poderem representar a equipa principal do Sporting CP", lembrou.