Sporting acerta se contratar Feddal. "É central de equipa grande"

O ponta de lança português João Silva aconselha o Sporting a avançar para a contratação de Zouahir Feddal, central, de 30 anos, do Betis.

Antigo companheiro de Feddal, no Palermo, João Silva descreve-o como "um central de equipa grande".

"É um defesa-central moderno, que gosta de ter bola. Tem um pé esquerdo de qualidade e o Sporting pode beneficiar muito com ele. É central de equipa grande, de uma equipa que lute por títulos. É alto e joga bem com os pés, o que é muito importante num clube grande. Terá sucesso no Sporting", diz João Silva, em entrevista a Bola Branca.



Feddal, de 1.92m, poderá transferir-se para Alvalade a troca de 3 milhões de euros, de acordo com a imprensa desportiva. O central tem 16 jogos realizados, esta época, um golo marcado e já viu dois cartões vermelhos e nove amarelos.

João Silva argumenta, no entanto, que não se trata de um central que abuse da agressividade em campo. "Em Espanha, os árbitros mostram muitos cartões. Para mim isso é surpreendente, mas irrelevante. Ele é calmo, não é um jogador agressivo", ressalva.

Feddal cumpre a terceira época no Betis, depois de ter passado por Levante e Alavés. Parma, Palkermo, Siena, FUS Rabat, Espanhol B, San Roque de Lepe, Terrassa, Teruel e Vilajuiga.