Projeto solidário "Cozinheiros à mão" ajuda famílias com refeições prontas

O projeto nasceu em março, quando souberam, por um jovem médico de Santa Maria, que quem estava na linha da frente do combate à pandemia tinha dificuldades nas refeições, porque os bares e refeitórios do hospital estavam fechados. A ajuda não tardou a ser dada pela paróquia do Estoril, conta Michela Vaz Patto. “De repente gerou-se um grupo grande, de mais de 80 pessoas, que semanalmente fornecia as refeições em caixas individuais. E não só refeições, havia mimos, docinhos. Foi bonito, porque as pessoas davam o melhor que tinham, faziam coisas muito apetitosas e bem apresentadas, com mensagens. Foi uma forma de apoiar quem estavam a dar a vida na primeira linha”.

A ajuda aos profissionais de saúde manteve-se até meados de maio, quando os bares e quiosques do hospital reabriram. As refeições continuaram a ser feitas, desta vez para as famílias carenciadas da zona, com colaboração com a Junta de Freguesia. “Conseguimos uma reunião com o presidente da Junta de Cascais e Estoril, que já estava a fazer a entrega diária de refeições com a ajuda de alguns restaurantes e também do Instituto das Irmãs Salesianas, que contribuíam com 200 refeições diárias. Mas, os restaurantes reabriram e já não podiam continuar a dar aquele sustento, as próprias irmãs, no colégio, a parte do infantário ia reabrir e não podiam continuar, então achámos que podíamos associar-nos à Junta fazendo este serviço”.

Quer ser um cozinheiro e ajudar famílias em dificuldades?

Os voluntários do Estoril começaram por assegurar a alimentação para um dos dias da semana, e lançaram o convite à vizinha paróquia de Cascais, através do grupo ‘Amigos à Mão’, que regularmente ali promove ações de solidariedade. O convite circulou através do Facebook, e a resposta foi imediata. “As pessoas aderiram logo e começaram a convidar cada vez mais amigos. Na primeira semana houve logo mais 30 refeições, assim num abrir e fechar de olhos, e na semana seguinte já eram mais de 70!”, conta Michela Vaz Patto, que colabora com as duas paróquias. Foi quando decidiram voltar a falar com a Junta, porque perceberam que podiam contribuir ainda mais.

Nesta altura, só na paróquia de Cascais, já são quase 30 os ‘cozinheiros à mão’, como gostam de lhes chamar, que confecionam refeições para mais dois dias da semana. “Estamos a fornecer 60 refeições às segundas-feiras e mais de 80 às quartas, e prevemos que continue a aumentar. Vamos ouvindo também a Junta, para saber se aparecem mais dias destapados”, explica. É a Junta de Freguesia que fornece as caixas individuais de alumínio para acondicionar as refeições e as distribui. “Nós fazemos a recolha aqui no centro pastoral da paróquia de Cascais, onde temos dois frigoríficos para guardar as coisas durante a noite. No Estoril a recolha é feita na casa da responsável do grupo do Estoril, a Junta vem buscar e distribui”.

Michela Vaz Patto conta que para confecionar as refeições, cada cozinheiro dá o quem tem. “A contribuição que cada um dá é livre, umas pessoas dão cinco refeições, outras três, oito ou 10, conforme”. Com os donativos em dinheiro que têm recebido estão a assegurar cabazes alimentares e a ajudar a pagar algumas contas de quem ficou sem sustento.

Para esta responsável a discrição com que o processo é feito “salvaguarda a dignidade das famílias”. E espera que o projeto possa replicar-se noutros locais do país, porque “há muita fome escondida e pobreza”, e que os cristãos continuem atentos a quem precisa, porque as necessidades vão decerto aumentar. “Temos de cada vez ter esta atenção, este olhar alargado para quem sofre e perceber que o cristianismo é isto, é arregaçar as mangas e ajudar, abrir a algibeira e dar, tornarmo-nos mais irmãos. Porque quanto mais damos mais recebemos”, sublinha.

Quem quiser colaborar, cozinhando ou fazendo um donativo, pode consultar a página de Facebook dos ‘Amigos à Mão’, da paróquia de Cascais ou entrar em contacto através do email amigosamao@gmail.com.