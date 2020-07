Projeto solidário "Cozinheiros à mão" ajuda famílias com refeições prontas

Veja também:

O projeto nasceu em março, quando souberam, por um jovem médico de Santa Maria, que quem estava na linha da frente do combate à pandemia tinha dificuldades nas refeições, porque os bares e refeitórios do hospital estavam fechados. A ajuda não tardou a ser dada pela paróquia do Estoril, conta Michela Vaz Patto. “De repente, gerou-se um grupo grande, de mais de 80 pessoas, que semanalmente fornecia as refeições em caixas individuais. E não só refeições, havia mimos, docinhos. Foi bonito, porque as pessoas davam o melhor que tinham, faziam coisas muito apetitosas e bem apresentadas, com mensagens. Foi uma forma de apoiar quem estavam a dar a vida na primeira linha”.

A ajuda aos profissionais de saúde manteve-se até meados de maio, quando os bares e quiosques do hospital reabriram. As refeições continuaram a ser feitas, desta vez para as famílias carenciadas da zona, em colaboração com a Junta de Freguesia.

“Conseguimos uma reunião com o presidente da Junta de Cascais e Estoril, que já estava a fazer a entrega diária de refeições com a ajuda de alguns restaurantes e também do Instituto das Irmãs Salesianas, que contribuíam com 200 refeições diárias. Mas, os restaurantes reabriram e já não podiam continuar a dar aquele sustento, as próprias irmãs, no colégio, a parte do infantário ia reabrir e não podiam continuar, então achámos que podíamos associar-nos à Junta fazendo este serviço."