“A Igreja sempre incluiu a arte na sua missão de anúncio e evangelização”

Teve início esta quarta-feira a 5ª Edição dos Cursos de Verão do Santuário de Fátima, que durante três dias convida os participantes a refletirem sobre “Fátima e a Arte: o Santuário, a Iconografia, a Cidade e a Museologia”. Organizado pelo Departamento de Estudos do Santuário, a iniciativa destina-se sobretudo aos investigadores que pretendam estudar o fenómeno de Fátima.

Na sessão de abertura, o vice-reitor do Santuário, sublinhou o interesse e a procura que a iniciativa suscitou, considerando que também faz parte da missão do Santuário, na medida em que “através da leitura e da compreensão do património artístico, conhecemos melhor a identidade do lugar que nos acolhe como peregrinos e as mensagens a ele associadas”.

“A arte produzida por uma instituição, por aqueles que cuidam do Santuário ou que com eles colaboram, é reflexo, em cada tempo, da forma como é experienciada a espiritualidade do Santuário e como são acolhidas as interpelações dos acontecimentos sobrenaturais de que o lugar faz memória”, afirmou, lembrando que o Papa São João Paulo II, na Carta aos Artistas, disse que para “transmitir a mensagem que lhe foi confiada por Cristo, a Igreja precisa da arte”.

“Sempre a Igreja incluiu a arte na sua missão de anúncio e de evangelização” e “em todos os tempos e lugares, as comunidades cristãs exprimiram a sua fé não apenas através de ações celebrativas, mas também através das linguagens artísticas”, sublinhou aquele responsável.

Vitor Coutinho recordou, ainda, que o Papa Francisco “manda explicitamente que se promova a valorização cultural e artística dos santuários”, e que em Fátima isto verifica-se desde as suas origens.

A 5.ª edição dos Cursos de Verão do Santuário de Fátima decorre no auditório grande do Centro Pastoral de Paulo VI, e tem como formador Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima e também do Departamento de Estudos, onde dirige o Arquivo e a Biblioteca. É, ainda, o responsável pelo Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima.

Ao longo de três dias, os formandos são convidados a refletir sobre a “A arquitetura como arte primeira: da construção à sacralização de uma capela”, “Fátima, lugar de novidade artística”, “A construção artística do Santuário de Fátima”, “Lugares artísticos fora do Santuário de Fátima: conventos, mosteiros e casas religiosas (arte privada, arte pública e urbanismo)”, “Fátima e os objetos religiosos”, e “O Museu do Santuário de Fátima”.