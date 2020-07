Governo não quer ajuntamentos na celebração do título de campeão

O FC Porto pode sagrar-se campeão já na quinta-feira e o governo não quer celebrações nas ruas ou junto ao estádio. A secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, diz que as comemorações terão de ser feitas em casa.

"Da mesma forma que a DGS sinalizou que os jogos seriam sem público nos estádios, pedimos que se perceba a celebração deste campeonato de uma forma mais contida, com o lado efusivo apenas em ambiente doméstico e sem ajuntamento. Sabemos a emoção que este desporto gera na população, mas pedimos que respeitam da mesma forma correta como foram encarados os santos populares", disse, em conferência de imprensa.

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, alinha no mesmo apelo, pede aos adeptos que evitem aglomerados e que usem máscaras, e lembra que é precisamente neste tipo de festejos que têm começado muitos surtos na Europa.

"Têm acontecido surtos em vários países nestas circunstâncias de festejos, em que não é respeitado o distanciamento social, nem a utilização de máscara. A recomendação é que, para qualquer tipo de comemoração, desportiva ou não, tenha regras de segurança. Se não, é um risco", admite.

O FC Porto pode sagrar-se campeão esta quinta-feira, caso vença em Tondela e o Benfica perca em casa do Famalicão. Os adeptos do FC Porto têm marcado presença à porta dos estádios para mostrar apoio à equipa. Todos os jogos até ao final do campeonato serão disputados à porta fechada.