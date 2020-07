FC Porto. Sérgio Conceição olha para o título, mas não marca data para festejar

Nem um foguete antes de uma festa que pode não acontecer. Sérgio Conceição está confiante na conquista do título, reconhece que a vantagem sobre o Benfica, a quatro jornadas do fim, é significativa, mas o treinador do FC Porto não marca data para festejos que podem acontecer.

"Têm sido dias normais de preparação do jogo. Estamos focados em ganhar o nosso jogo, com o Tondela. Tudo o que seja para além disso não é discutido. O que não quer dizer que não pensemos no título todos os dias", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do com o Tondela.

Se vencer na Beira Alta, esta quinta-feira, e o Benfica, que joga logo a seguir, perder em Famalicão, o FC Porto garante a reconquista do título de campeão nacional.

Um contexto, reforçou Sérgio Conceição, que "não muda nada" no balneário portista. "Nada do que possam dizer, e que se compreende porque a verdade é que temos seis pontos de vantagem sobre o nosso rival, a quatro jornadas do final do campeonato. Pensámos desde o primeiro dia nos títulos que temos para conquistar, mas neste momento não falámos disso", garante.

Sem conselho especial para os adeptos

Continuando sem se referir à possibilidade de festa do título já esta semana, o treinador, convidado a dar conselhos aos adeptos que poderão sair à rua para celebrar, manifestou tranquilidade absoluta relativamente ao comportamento dos apoiantes do FC Porto.

O exemplo que têm dado, destaca, é muito positivo: "Não tenho de deixar conselhos aos adeptos. As pessoas, de uma forma geral, têm tido bom comportamento. Temos tido apoio desde o hotel até aos estádios. Tivemos há pouco tempo o São João, mais vivido aqui no Norte, e não houve situação de alarme. As pessoas estão conscientes do momento que passámos", observou.

Contexto do Tondela bem conhecido

Concentradíssimo no jogo de Tondela, Sérgio Conceição está totalmente a par do contexto que vai encontrar e adverte que a posição que o adversário ocupa não reflete a qualidade que possui.

"Temos noção do contexto que vamos encontrar. É uma equipa que está a lutar pela permanência. Associado a isso há a qualidade do Tondela, que não reflete em nada a sua posição na tabela. É uma equipa que sabe bem o que tem de fazer quando tem e quando não tem bola", avaliou.

A equipa da Natxo González venceu o Sporting, esta temporada, e empatou com o Benfica, já durante a retoma. O treinador do FC Porto assume que terá um jogo difícil, perante um oponente que "se sabe posicionar bem num bloco médio/baixo", mas os dragões terão de encontrar "argumentos para desmontar essa organização defensiva".

Marcano, lesionado, é o único jogador indisponível para a deslocação a Tondela. O FC Porto, líder da I Liga, visita o 15.º classificado, que tem mais três pontos do que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da "linha de água".

A partida, a contar para a jornada 31, é esta quinta-feira, às 19h15, no Estádio João Cardoso. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.