FC Porto. Luís Mata de saída para a Polónia

Luís Mata está de saída do FC Porto para o futebol polaco. Ao que a Renascença apurou, o lateral-esquerdo, capitão da equipa B, é pretendido por vários clubes daquele país, mas o destino deverá ser o Pogon Szczecin, com quem está em negociações adiantadas.

O Pogon qualificou-se para o "play-off" de apuramento de campeão e está no 8.º posto da liga.

Mata, de 23 anos, renovou contrato com os dragões no verão passado até 2021, após empréstimo ao Cartagena, do terceiro escalão do futebol espanhol.

Indiscutível nas opções de Rui Barros, fez 25 jogos pela equipa B esta temporada. Formado no FC Porto, Mata nunca jogou pela equipa principal e ainda não se estreou na liga principal. Em 2016/17 foi campeão da II Liga, com o Portimonense, que representou por empréstimo dos dragões