Surto de Reguengos de Monsaraz "está circunscrito", garante DGS

A Direção-Geral da Saúde garante que o surto de Reguengos de Monsaraz "está circunscrito" e "está a ser acompanhado" pelas autoridades.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia em Portugal, Graça Freitas admitiu que "é público que tem havido óbitos relacionados com esse surto e nas últimas 24 horas ocorreu mais um, uma pessoa do sexo masculino com 73 anos". No entanto, questionada sobre se estaria em cima da mesa a hipótese de ser estabelecida uma cerca sanistária, Graça Freitas recusou.

A diretora-Geral da Saúde explicou que "neste momento, a questão [das cercas sanitárias] tem um contexto diferente daquele que se começou a falar no início [da pandemia]”, justificou.

Graça Freitas explicou que "o que se tem feito são atuações muito mais cirúrgicas, seja uma rua ou um prédio".