Praxes estão de volta à Universidade do Minho

As praxes académicas presenciais estão de volta a Braga e Guimarães. A decisão foi tomada pelo “Cabido de Cardeais”, que gere a praxe na Universidade do Minho (UM).

“Durante todo o mês de julho irão ocorrer praxes presenciais com o objetivo de permitir que todos os cursos possam fazer um fecho ao ano praxístico”, lê-se no comunicado assinado por Pedro Domingues.

Cada praxe será “agendada com antecedência, com hora e local marcados, e previamente autorizada”, e terá no “máximo 3 horas de duração”.

As praxes “serão vigiadas por Cardeais responsáveis, em todos os aspetos, pelos participantes na praxe”. Nelas participarão “no máximo 20 pessoas” e é obrigatório o uso de máscara, seja por caloiros ou praxantes.

O “Cabido de Cardeias” explica, ainda, que “cada curso fará uma praxe de ação social para uma instituição à escolha”, exemplificando que pode ser “doação de géneros, campanhas de sensibilização, limpeza de espaços”.

“Cabe a cada um de nós sermos responsáveis e conscientes pelas nossas ações e pela projeção que teremos para o exterior”, alerta Pedro Domingues, pedindo a “todos os envolvidos que ajam com responsabilidade porque, e como tem acontecido recentemente, rapidamente são-nos retiradas as liberdades que fomos alcançando”.