Pandemia faz crescer amputações de pés nos diabéticos

O mesmo sublinha ainda que esta situação é, muitas vezes, uma catástrofe e como tal surgem com muita frequência as “chamadas úlceras, as infeções, e as amputações”.

Segundo o mesmo clínico, os dados do Observatório Nacional de Diabetes mostram que anualmente ocorrem em Portugal entre 1.200 a 1.500 amputações de pés a diabéticos. Para Manuel Portela, 99% destes casos podiam ser evitados “se houvesse um acompanhamento próximo, especializado e cuidada”.

Por ano, o presidente da APP calcula que se gastem entre 25 a 30 milhões de euros nestas cirurgias.

Portela diz que a Associação que lidera tem alertado para o Ministério da Saúde para a necessidade de aumentar o número de consultas no SNS. “Temos verificado que alguns hospitais já têm consultas para fazer face a estes doentes, mais necessidade nos cuidados nos centros de saúde”, relata.

Este esforço, sobretudo na região Norte, já permitiu uma redução de amputações efetiva fora do período da pandemia. Segundo Manuel Portela, “há menos 70% de amputações quando comparamos o Norte com Lisboa e Vale do Tejo”. A explicação reside na maior oferta de consultas de podologia nos hospitais centrais daquela região do país.