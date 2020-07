Morreu um dos militares da GNR ferido em acidente na A1

Um dos militares da GNR feridos na colisão entre um ligeiro e o carro-patrulha ocorrida na terça-feira, na A1, morreu esta quarta-feira, no Hospital de Santarém.

O militar tinha 27 anos.

Um segundo GNR, uma mulher de 23 anos, mantém-se internada em estado grave.

O acidente ocorreu pouco depois das 11h30 de ontem, no sentido Norte-Sul, na zona de Santarém, entre o Nó de Torres Novas e a Área de Serviço de Santarém. A GNR estava a sinalizar o local.

As três pessoas que seguiam no ligeiro ficaram feridas com gravidade.