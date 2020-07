Matrículas passam quase todas a ser automáticas. Saiba quais são as exceções

Com esta mudança de regras, o Governo pretende aliviar o fluxo do Portal das Matrículas e melhorar a acessibilidade da página, para quem tenha de fazer a inscrição. Isto num ano em que, pela primeira vez, o processo de matrícula passou a ser feito exclusivamente online. Por causa da pandemia, o Governo quis evitar a deslocação dos encarregados de educação às escolas.

Ou seja, além dos alunos que mudem de escola, as matrículas online são obrigatórias para aqueles que, no próximo ano letivo, começam um novo ciclo : que entrem para o quinto, sétimo e 10.º anos.

Para estes alunos, as matrículas passam a processar-se de forma automática. Com uma exceção: os alunos que sejam transferidos de escola têm de fazer a matricula no portal , independentemente do ano de ensino que vão frequentar.

O acesso lento tem dificultado as inscrições dos alunos e, além da lentidão, sabe-se agora que o Portal das Matrículas foi alvo de ataques informáticos . Face a tudo isto, o Ministério da Educação decidiu mudar as regras e dispensar a renovação de matrículas para a maioria dos alunos.

O que aconteceu com os ataques informáticos?

Segundo o Ministério da Educação, foram registados ataques informáticos de elevada complexidade, que provocaram graves bloqueios no sistema e que estão agora a ser acompanhados pelo Centro Nacional de Cibersegurança.

Apesar desses ataques, as matrículas já efetuadas no portal estão salvaguardadas, uma vez que a natureza dos ataques informáticos prendeu-se com bloqueios no acesso ao sistema e não com a tentativa de violação de dados. Garantia dada pelo Ministério da Educação.

Portanto, de acordo com o Ministério da Educação, não houve violação de dados pessoais dos alunos.

As matrículas decorrem até ao próximo domingo, dia 12 de julho.