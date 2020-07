Marcelo diz que não há relação entre transportes e surto de Covid-19 na Grande Lisboa

Após reunião no Infarmed, esta quarta-feira, o Presidente da República sublinhou que os dados mostram que os fatores de maior risco, no que toca à disseminação da doença, são a coabitação e a convicência social.

"R" nacional mais alto que o de LVT

O "R" (taxa de transmissibilidade do novo coronavírus) nacional é de 0,8. A região de Lisboa e Vale do Tejo regista um valor mais baixo: 0,7.

"Olhando para os últimos dias, o que foi dito é que há uma estabilização e uma tendência, embora ligeira, de aparente descida, porventura fruto das medidas tomadas, sendo embora muito cedo para fazer uma avaliação definitiva", referiu o Presidente da República.

Marcelo adiantou, ainda, que o primeiro estudo serológico sobre a eventual capacidade de imunização de quem tem contacto com a pandemia do novo coronavírus estará pronto no final de julho deste ano:

"Seguir-se-ão um estudo a cinco meses e sucessivos estudos de três em três meses. Também foi dado conta de um estudo epidemiológico que levará mais longe o aprofundamento da comparação da situação socio-económica e de atividades socio-económicas entre as várias regiões. Por exemplo, é muito diverso o panorama no distrito do Porto, com a importância da restauração e da atividade industrial, e no distrito de Lisboa, [com a importância] do comércio e da circulação."

Sobre o caso específico da região de Lisboa e Vale do Tejo, o Presidente da República acrescentou que "pesa não apenas o que já se supunha, como o alojamento, mas a própria inserção de comunidades não nacionais". Nomeadamente comunidades africanas, latino-americanas e asiáticas, "com a sua especificidade em termos de condições socio-económicas e de peso em termos da incidência da pandemia".

"Quer isto dizer que as medidas têm de ser específicas, de pormenor, com melhor informação no terreno, melhor análise dessa informação e mais rápida e concreta decisão. Assistimos agora a um exercício de transição entre modelos", explicou, nas mesmas declarações.