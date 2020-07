IPMA. Calor vai continuar durante a semana

As temperaturas elevadas deverão continuar durante esta semana, variando entre 30 e 35ºC na generalidade do território nacional, mas com uma pequena descida temporária na quarta-feira, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com informação do IPMA, “prevê-se a continuação do tempo quente ao longo desta semana, com uma descida temporária de temperatura no dia 8 [quarta-feira]”, que será “menos significativa em Trás-os-Montes e na Beira Alta”.

A temperatura máxima, ao longo da semana, “deverá variar entre 30 e 35ºC na generalidade do território”, mas vai variar entre 25 e 30ºC “junto à faixa costeira”.

Algumas regiões do interior poderão atingir os 40ºC, prossegue a nota.

A temperatura mínima deverá subir a partir da noite de quinta para sexta-feira e os valores “deverão variar entre 15 e 25ºC, sendo mais elevados no interior e no sota-vento algarvio”, adianta o IPMA.

O interior Norte e Centro poderão registar aguaceiros, que “poderão ser granizo e acompanhados de trovoada”, na quarta e na quinta-feira.

“Um anticiclone localizado sobre a região dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, em conjunto com uma depressão centrada no interior da Península e a aproximação de um vale em altitude, originam o transporte de uma massa de ar quente do norte de África com instabilidade no interior e subida de temperatura nos próximos dias”, acrescenta o IPMA.